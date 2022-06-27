Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi - Son Dakika
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Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi

27.06.2022 21:08
Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti.

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Özer, 20 bin yeni öğretmen atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını bildirdi - Son Dakika

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