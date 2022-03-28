Son dakika haberleri... Bakan Özer, 'Çevre Dostu Bin Okul' projesini tanıttı - Son Dakika

Bakan Özer, 'Çevre Dostu Bin Okul' projesini tanıttı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, her ilçede 1 olmak üzere toplam bin okul güneş enerjisi sistemi, yağmur suyu depolama üniteleri kurularak, çevre dostu haline getirilecek. 'Çevre Dostu Bin Okul' projesinin tanıtımını yapan Bakan Mahmut Özer, "Bizim hedefimiz 1000 okulla başlayıp, 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından desteklenen 'Çevre Dostu Bin Okul Projesi' tanıtım töreni Ostim İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirildi. Çevre dostu bin okulda birisi olan okuldaki törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Özer, 'Sıfır Atık' iklimini okullara yaymaları gerektiğini söyledi. 2015 yılından beri 7 ve 8'inci sınıflarda seçmeli olarak okutulan 'çevre eğitimi' dersinin müfredatını değiştirip, ismnini 'Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği' yaptıklarını hatırlatan Özer, "Sadece 7 ve 8'inci sınıflara değil 6'ncı sınıflara da seçmeli ders olarak koyduk. İkinci adım, 2021-2022 eğitim-öğretmen yılının ara tatilinde öğretmenin uzaktan eğitim platformu Öğretmen Bilişim Ağı'nda ilk defa çevre eğitimi ve iklim değişikliğiyle ilgili öğretmenlerimize eğitim verdik. Zorunlu olmamasına rağmen 100 bine yaklaşan rakamlarda öğretmenlerimiz o eğitimlere dahil oldular. İki bakanlık olarak el ele verdiğimiz zaman ne kadar hızlı mesafe alabileceğimizi o iki deneyimle ortaya koyduk" dedi.

'ÇEVRE DOSTU BİN OKUL'Özer, şimdi yeni bir proje eklediklerine vurgu yaparak, "Bakanlık olarak Temiz Okul ve Temiz Enerji Projemizin çatısı altında alt bir proje olan 'Çevre Dostu Bin Okul Projesi'ni bugün itibarıyla uygulamaya geçiriyoruz. Öncelikle tüm ilçelerde en az 1 tane olmak üzere 1000 okulu belirledik. Buradaki hedefimiz 1000 okulla sınırlı bir hedef değil. Biz Türkiye'nin tüm noktalarında çevre dostu uygulamaları yürürlüğe sokan, tüm örnekleri bünyesinde taşıyan en az bir okul olmasını istedik. Bu ilçelerimizde okullarımıza diğer okullardan öğretmenlerimiz gelecek, burada hangi uygulamanın yürürlüğe sokulduğunu, bakanlığın hangi destekleri verdiğini görecekler. Bizim hedefimiz 1000 okulla başlayıp, 57 bin 108 okulumuzun tamamının çevre dostu okullar olması. Onun için bu çok mütevazı bir başlangıç gibi görünse de nihai hedefi tüm eğitim sistemimizi kapsamakta. Proje kapsamında tüm okullarımızda güneş enerjisi sistemi kurulacak, yağmur suyu depolama üniteleri kurulacak, onlar okulun farklı yerlerinde, bahçelerinde kullanılacak. Aynı zamanda 1000 okulumuzun tamamında kurduğumuz kütüphaneler Sıfır Atık Kütüphanelerine dönüştürülecek" diye konuştu.BAKAN KURUM: ÇOCUKLARDA ÇEVRE BİLİNCİ ARTACAKÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise projenin çocuklarda çevre ve doğa bilincinin artırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, "Proje, her ilçede 1 tane olmak üzere toplam bin okulu, çevre ve iklim dostu, sıfır atık uyumlu yapacak inşallah. Çevre bilincinin yerleşmesi, geleceğin teminatı evlatlarımıza aktarılması noktasında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himayeleriyle yürüttüğümüz çalışmalar hem yerelde hem ulusalda çok çok önemli projeler oldular. Uluslararası ödüllere ayık oldular" dedi.'ÇOCUK VE ÇEVRE AKADEMİSİ'Nİ AÇIYORUZ'Kurumu, iklim değişikliği, çevre ve doğa konularında farkındalık oluşturmak için yeni bir çalışmalarının olduğunu belirterek, "Ülkemizde, dijital ortamda eğitim verecek ilk çocuk ve çevre akademisini yakında açıyoruz. Zengin içerikli video ve animasyonlar yer alacak. Bu akademide çocuklarımız hem eğlenecekler, hem de başta Sıfır Atık projesi olmak üzere, çevreye, doğaya, iklim değişikliğine ilişkin konuları filmlerle, on-line derslerle öğrenecekler. Aslında dijital bir üniversite formatında olacak bu platformda, etkinliklerde yer alacaklar. EBA entegrasyonuyla bu projeyi birleştirdik. 18 milyon gencimizin ulaşacağı platformla sürekli yenilenen bir içerik sunuyor olacağız" dedi.Bakan Kurum ve Bakan Özer, daha sonra okulun içini gezerek, içeride kurulan kompost sistemi ve Sıfır Atık Kütüphanesi ile güneş enerjisi sistemi hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin atık ürünlerden yaptığı süs eşyaları sergisini gezen bakanlar, daha sonra öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

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Buğra OLAÇ-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -