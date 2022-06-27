Bakan Özer: İngilizce ve Arapça destekleme kursları açacağız

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2022-2023 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerine ilave olarak ilk kez İngilizce ve Arapça'dan da destekleme yetiştirme kurslarını açacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT arasında, İngilizce dersi kazanımlarına yönelik TRT eğitim içeriklerinin derslerde ve yaz okulunda kullanılması amacıyla 'İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü' hazırlandı. Bakanlıktaki Başöğretmen Konferans Salonu'nda düzenlenen protokol imza törenine, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı katıldı.