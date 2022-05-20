BAKAN ÖZER, KADIKÖY ALEV ALATLI BİLSEM'İ ZİYARET ETTİ - Son Dakika
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BAKAN ÖZER, KADIKÖY ALEV ALATLI BİLSEM'İ ZİYARET ETTİ

20.05.2022 16:43
BAKAN ÖZER, KADIKÖY ALEV ALATLI BİLSEM'İ ZİYARET ETTİ

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan BİLSEM'i ziyaret etti.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yazar Alev Alatlı'nın adını taşıyan BİLSEM'i ziyaret etti. Alev Alatlı'nın birlikte gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Bakan Özer "Gençlerimizin onu tanıyarak, eserlerini okuyarak, temas ederek gelecek vizyonunu çizmesi ülkemizin gideceği yol için çok kıymetli bir şey" dedi.

"ALEV ALATLI İÇİN NE YAPSAK AZ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merkeze 2020 yılı sonlarında Alev Alatlı adı verildiğini belirterek, "Sağlık sorunlarından dolayı iki ziyareti bir arada yapmayı planladık. Alev Alatlı için ne yapsak az. Gençlerimizin onu tanıyarak, eserlerini okuyarak, temas ederek gelecek vizyonunu çizmesi, ülkemizin gideceği yol için çok kıymetli. Alev Hanım gibi yaşayan insan hazinelerimizi okullarımızda buluşturmak istiyoruz. Alev Hanım fırsat buldukça hem Erenköy Kız Lisesi'ne hem de adını taşyan BİLSEM'deki özel yetenekli öğrencilerimize, yani geleceğimizi inşa edecek öğrencilerimizle, inşallah sık sık bir araya gelecek ve hep birlikte güzel Türkiye hikayesi çıkartıcaz" dedi.

"BU HEYECANI İLK KİTABIM ÇIKTIĞINDA YAŞADIM"

Yazar Alatlı, Kadıköy Bilim Sanat Merkezi'ne adının verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek "Adımla, böyle bir bilim sanat merkezine layık olabildiğime inanamıyorum. Daha önce buna benzer bir heyecanı ilk kitabım çıktığında, baskıda ismimi gördüğümde yaşamıştım. Eğer bana dayanabileceklerse, çok sık gelip gideceğim" dedi.Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinden Yunus Emre Bakırhan, kendi yaptığı resmi imzalayarak Alatlı'ya hediye etti. Öğrencilerin mini konserini de dinleyen Alatlı, öğretmenlerle de sohbet eti.

Görüntü dökümü -----------------------------Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in gelişi-Öğrencilerin bakanı karşılaması-Hediye vermesi-Alev Alatlı'nın görüntüsü-Resim hediye edilmesi-Alev Alatlı ile röportaj-Bakan Mahmut Özer'in konuşması-Hatıra fotoğrafı çekilmesi-Genel ve detay görüntüler


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Kaynak: DHA

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