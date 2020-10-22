Bakan Pakdemirli'den bitki çayları konusunda raf ömrü açıklaması - Son Dakika

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gıdanı koru, sofrana sahip çık" kampanyasını tanıttı. Pakdemirli tanıtım sonrasında Demirören Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı. Koronavirüs döneminde gıdanın öneminin arttığına dikkat çeken Bakan Pakdemirli, kış mevsiminin gelmesiyle ilginin arttığı kış çayları konusunda ise, "Aslında almış olduğunuz birçok kuru gıda ürününde 2 seneye varan raf ömrü var. Bunları da doğru planlayıp, programlarsanız her biri tüketilebilir" dedi.

Aktarlar, kış çaylarının serin yerde saklanması konusunda hemfikir. Vatandaşlar ise çaylarını kapalı kutularda sakladığını belirtiyor.

GIDANIN ÖNEMİ ARTTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs döneminde gıda tüketimi konusunda, "Korona döneminde vatandaş daha fala evde olduğu için evdeki tüketimler, evde yemek yapılması ve bununla ilgili alışveriş ile farkındalık biraz daha arttı. Ama diğer taraftan biz bunu fırsata çevirmek için böyle bir zor dönemde de olsa bu kampanyayı 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' kampanyasını lanse etmeyi kendimize bir fırsat bildik. Şu an herkes gıdanın değerini anladı. Bir lokma ekmeğin değerini gerçekten hem ülkemizde hem herkes değerini anladı. Bu konuyla ilgili bir farkındalık var. Bu farkındalık varken bizim tüketiciyi biraz daha bilinçlendirmekle ilgili bu kampanyayı başlattık. Bu kampanyaları hep biz başlatıyoruz ama önemli milletimizin sahip çıkması. Milletimiz eğer buna sahip çıkarsa çok daha iyi olur. Evinde değilse bile gittiği restoranda bir problem görüyorsa o da müdahale edecek. O restoran gıda israfı konusunda sertifikalı mı değil mi bir süre sonra sorgulamaya başlayacaklar. Ciddi bir bilinçlenme kampanyası oluşmuş olacak" dedi.

BİTKİ ÇAYLARI Pakdemirli, bitki ve kış çayları konusunda, "Doğru saklamak, doğru derecede saklamak, bazılarını açıkta saklamak, bazılarını kapalı dolapların içerisinde saklamak, bazılarını buzdolabının içinde saklamakla bunlar çözülebilir. Aslında almış olduğunuz birçok kuru gıda ürününde 2 seneye varan raf ömrü var. Bunları da doğru planlayıp, programlarsanız her biri tüketilebilir. Şu çok önemli; alışveriş listesi yapıyor musunuz? Alışveriş listesi yaparak evden çıkarsanız; burada evdeki stok miktarımızı bilip ona göre alışverişimizi planlarsak, evde de fazladan kalan ve çöpe atılan gıda miktarı daha az olur diye düşünüyorum. Bizim bol kepçe özelliğimiz var ama annelerimizin, anneannelerimizin israftan kaçınma özelliği var. Bizim bu israftan kaçınma özelliğini ön plana çıkarmamız lazım" diye konuştu.

"SERİN KAPALI BİR YERDE MUHAFAZA EDERSENİZ UZUN ÖMÜRLÜ OLUR"Aktarlar kış çaylarının serin yerde saklanma konusunda hemfikir ancak kimi kavanoz, kimi bez torba kimisi ise naylon poşette saklanması gerektiğini savunuyor. Kış çaylarına ilgi ise önceki senelere göre daha yoğun. Eminönü'nde aktar olan Hacı Mehmet, "Kış çayının yanı sıra ıhlamurumuz var, adaçayımız var, papatya, gül, hibikus var, melisa var. Ama hepsi kış çayı içinde mevcut hatta içerisinde daha çok çeşit var. Kaynatılarak içiliyor, kaynatmanız gerekiyor. Kısık ateşte 10 dakika kaynadıktan sonra, 10 dakika da dinlendirilip içiliyor. Bronşit varsa, her hangi bir kronik hastalık varsa iyi geliyor. Kış da giriyor zaten, koronavirüs tetikleyecek şeyleri atmak için kış çayı faydalı. Koronavirüs ilgiyi artırıyor çünkü insanlar biraz daha hastalıktan kaçmak için sağlıklı şeyler arıyor. Ihlamurunu, adaçayını ama kış çayına talep biraz daha fazla. Bir bardak kış çayı içseniz günde zindelik verir, direnç sağlar, bağışıklık sistemine güç kazandırıyor. Bitkide tarihi geçen bir şey olmuyor. Neden olmuyor? Bitki, doğal bitki. Güzel bir şekilde serin bir yerde saklarsanız, İstanbul'da çok rutubet var, evinizin en serin yerinde saklarsanız olur. Kavanoza koysanız da bu yine böceklenir. Serin kapalı bir yerde muhafaza ederseniz uzun ömürlü olur" şeklinde konuştu. Bir başka aktar Yasin Başer, "Kış çayına bu sene ilgi yüksek. Bu virüs dolayısıyla bir de grip nedeniyle baya bir yüksek talep var, faydaları çok yüksek olduğundan dolayı. Bence 2 yıl bir ürünü saklamak için fazladır. Büyüklerimizin bir sözü vardır, 'bir ürünün üzerinden bir yaz geçtikten sonra ürün özelliğini kaybetmiştir. Bunun için evde bunları az az tüketmek lazım, 2-3 ay saklayacağınız şekilde. Evde serin bir yerde, mesela mutfakta, buzdolabından, fırından uzak tutarsak daha uzun ömürlü olur. Bez torbada olur, kavanoza koyarlarsa, kapağının tam kapanmaması lazım, hava alması lazım hafif şekilde. Kavanozda terleme yapar ve özelliğini kaybeder" ifadelerini kullandı. Aktar Rıdvan Akbulut ise, "En çok kış çayına ilgi var. Çünkü kış çayının içinde her şey olduğu için herkes onu tercih ediyor. Ihlamur da alıyorlar ama fiyatı yükseldiği için genelde kış çayı alıyorlar. Ihlamur 200 lira oldu. 120 liraydı talep çok olunca 200 lira oldu. Geçen sene kış çayı 40 liraydı. Bu sene 60 lira oldu. Kış çayına bir şey olmaz ama ambalajda durması lazım. Naylon torbada, ağızı bağlı müddetçe 2 sene hiçbir şey olmaz" dedi.

"SERİN YERDE SAKLANIRSA DAHA GÜZEL OLUR"Kış çayına ve bitki çaylarına ilgi gösteren vatandaşlar ise ürünlerini evde serin yerde kapalı olarak sakladıklarını belirtiyor. Hacer Tarlacı, "Bu maskelerden dolayı rahat nefes alamıyoruz, kronik hastalığımda da olduğu için kullanıyorum. Karanlık bir ortamda saklamaya çalışıyorum, kapalı kutularda saklıyorum" ifadelerini kullandı. Ömer Şengül ise "Kış çayı aldım. Bu koronavirüsle ilgili olarak bir şeyler almaya çalışıyorum faydası olur diye. Kekik, ıhlamur gibi şeyler aldım, bol limon kullanıyoruz zaten c vitamini takviyesi yapıyoruz. Kavanoza koyuyoruz, cam kavanoza koyuyoruz sağlıklı olması için öyle saklıyoruz" diye konuştu.

Osman Yıldırım, "Şimdi pandemi dolayısıyla bir de havaların soğumasıyla kış çayı çok faydalıdır. Öksürük, soğuk algınlığı, gribe birebirdir. Güzelce limon sıkarsan çok güzel olur. Serin yerde saklanırsa daha güzel olur" şeklinde konuştu.