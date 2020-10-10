Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama - Son Dakika

Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama

10.10.2020 07:23
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama, System.String[]

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek.

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'da meydana gelen orman yangınlarındaki terör örgütünün sabotajı iddialarına ilişkin, "Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen yangınlara ilişkin Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamada bulundu. Pakdemirli, toplamda 25 yangın çıktığını, bunların 9'unun zirai, 16'sının da orman yangını olduğunu belirterek, "Bu saat itibarıyla Kahramanmaraş Andırın ve Hatay yangını dışında aktif kontrol altına alınmamış yangın bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

Hatay saat 10.15 sıralarında başlayan yangının ardından aynı bölge yakınlarında 13.00 sularında ikinci bir yangın çıktığını kaydeden Pakdemirli, Bakanlık bünyesindeki en tecrübeli personelin olay yerinde olduğunu söyledi.Yangının 300- 400 hektarlık bir alanda olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Şu anda yaklaşık 70 kilometreye varan süratle esen rüzgar var, en düşük de 45 kilometreyle vadi aralarında esiyor. Kuvvetli bir rüzgarla arkadaşlarımız mücadele etme durumunda kalıyor. Hava araçlarımızda epey bir saat bu durumdan etkilendi. Uçaklarımızdan biri de ufak bir kırım geçirdi diyebiliriz. Su alma kapağı arızalandı. 3- 4 gün o uçağımız çalışamayacak" diye konuştu.Yangına 2 uçak, 6 helikopter, 130 arazöz, 10 dozer ve 500 personelle müdahale edildiğini kaydeden Bakan Pakdemirli, 15 ton su atan Kartal helikopterini bölgeye sevk ettiklerini ve günün ilk ışıklarıyla da hava araçlarının tekrar devreye gireceğini dile getirdi.'YANGINDAN 70 VATANDAŞIMIZ ETKİLENDİ'Pakdemirli, yangının meskun mahalli de etkilediğini belirterek, "Yangından 7 daire, 11 müstakil ev, 14 iş yeri, 8 fabrika, 4 araç, 3 depo, 35 arı kovanı ve 70 vatandaşımız etkilendi. Hasar tespit çalışmaları yangın bittikten sonra devam edecek. İnşallah sabahın ilk saatleriyle beraber de çok daha kontrollü bir şeklide yangına müdahaleye devam edeceğiz. Bizde yangını buradan takip etmeye devam ediyoruz" açıklamasında bulundu.'ORMAN TEŞKİLATIMIZIN BAZI KAYGI VE ŞÜPHELERİ VAR'Yangında, terör örgütlerinin sabotajı iddialarına ilişkin soruyu yanıtlayan Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bununla ilgili orman teşkilatımızın da bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var."


Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama
Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama

Bekir Pakdemirli, Bakan, Terör, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pakdemirli'den Hatay'daki orman yangınında 'sabotaj' iddialarına açıklama - Son Dakika

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