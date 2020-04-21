Bakan Selçuk, 23 Nisan kutlaması için çocukları TRT EBA TV'ye davet etti - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirterek, "Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; koronavirüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak. Bakanlık bu kapsamda, bayramın 100'üncü yıl coşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bu kapsamda, bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için 100'üncü yıl programı hazırlandı. '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını'nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengarenk bir bayram kuşağı olacak. Bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek.

TÜM ÇOCUKLAR ADINA ANITKABİR'İ ZİYARET EDECEK

Bu arada, Bakan Selçuk, bayram sabahı 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir 'de Atatürk'ün huzurunda olacak. Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA ekranlarında 1'inci Meclis'ten çocuklara seslenecek.

Bakan Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirterek, "Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengarenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız" açıklamasında bulundu.