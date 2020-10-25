Bakan Selçuk: "Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike"
25.10.2020 19:39
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor; nefret diliyle her ülkeye uzanıyor.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor; nefret diliyle her ülkeye uzanıyor. Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike" dedi.
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa'da ırkçılık ve İslam düşmanlığı her geçen gün daha fazla artıyor; nefret diliyle her ülkeye uzanıyor. Bu terörist zihniyet dünya için, insanlık için büyük bir tehlike" dedi.
(İHA)
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