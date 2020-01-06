Bakan Selçuk bursiyerlere seslendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk bursiyerlere seslendi - Son Dakika

Bakan Selçuk bursiyerlere seslendi

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyet ve sizinle duyacağımız gurura bağlı. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh halini hissetmek istiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk bursiyerlere seslendi, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyet ve sizinle duyacağımız gurura bağlı. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh halini hissetmek istiyoruz" dedi.


Bakan Selçuk, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen "Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri" programına katıldı. Burada konuşan Selçuk, verdikleri Milli Eğitim burslarıyla 20 bine yakın öğrencinin geri döndüğünü ve ülkede hizmet ettiğini belirtti. Matematikçilerin, sanatçıların, bilim insanlarının, meselenin sadece soğuk bilim içerikleri olmadığının farkında olduklarını söyleyen Selçuk, "Öğrendiğiniz her kelimenin bir canı olduğunu biliyorlar ve o kelimelerinin sizin hayatınızı ve kimliğinizi inşa ettiğini bilerek hareket ediyorlar. Kelimelerin canına saygı göstererek bu ülke için kitaplar yazıyorlar, araştırmalar yapıyorlar. Bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden birisi o ülkenin insanlarının kendi kültüründen mahrum etmektir ama yapılabilecek daha büyük bir kötülük o ülkenin insanlarını kendi kültürüne mahkum etmektir" diye konuştu.


Bugün devletlerin yurt dışına gönderdiği öğrencilerle ilgili farklı çalışmaları olduğunu aktaran Selçuk, "Mesela bazı devletler gönderdikleri öğrencilerin geri dönmemesini şart olarak koşuyorlar geri dönmeyenlere yerleşme parası veriyorlar. Bunun temel sebebi şu; oralardaki dünya çapındaki kuruluşlarda başarılı olun, o kuruluşların kılcal damarlarında deneyimler edinin ve bu deneyimleri belli bir süre geçtikten sonra ülkenize taşıyın. Böyle bir bakış açısı da var. Bu mesele çok yönlü düşünme konusunda verilmiş bir numuneden ibaret, her ülkenin kendi ihtiyacı farklıdır. Bizim ihtiyacımız sizin bilim konusunda, bilim insanı olma konusunda göstereceğiniz muvaffakiyet ve sizinle duyacağımız gurura bağlı. Biz sizinle evlatlarımız olarak gururlanmak ve ülkemiz adına yaptığınız bu işin ruh halini hissetmek istiyoruz. Sizlerin nasıl rahat edebileceği konusundaki çabalarımız daha da arttı" ifadelerini kullandı.


Programa Selçuk'un yanı sıra Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Yusuf Büyük, Ankara İl Eğitim Müdürü Turan Akpınar ve çok sayıda yurt dışı bursiyeri katıldı. - ANKARA

Kızılcahamam, Ziya Selçuk, Ankara, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
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