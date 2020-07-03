Bakan Selçuk, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu - Son Dakika

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Muğla'nın kamp alanları doğa tutkunları için eşsiz bir tatil fırsatı sunuyor

Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü

Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu