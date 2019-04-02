Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Otizmli Dahi "Jacob Barnett" Paylaşımı

Bakan Selçuk'tan Otizmli Dahi "Jacob Barnett" Paylaşımı

47 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli Jacob Barnett'in 8 yaşında liseyi bitirdiğini, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladığını, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdiğini belirterek, "Bugün ondan bir dahi olarak söz ediliyor.

Bakan Selçuk'tan Otizmli Dahi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, otizmli Jacob Barnett'in 8 yaşında liseyi bitirdiğini, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladığını, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdiğini belirterek, "Bugün ondan bir dahi olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Jacob Barnett'a 2 yaşında otizm teşhisi konulduğunu aktaran Selçuk, "Herkes yapamadıklarına odaklanırken annesi yapabildiklerine odaklandı ve oğlunun geleceğini yeniden tasarladı. Jacob, 8 yaşında liseyi bitirdi, 16 yaşında kuramsal fizik alanında yüksek lisansını tamamladı, üniversitede kuantum fiziği dersleri verdi ve bugün ondan bir 'dahi' olarak söz ediliyor. Çünkü ailesi onun farkındaydı ve ona dair umutları vardı." değerlendirmesine yer verdi.

Ziya Selçuk, paylaşımında, "Özel çocuklarımız özel bakışı hak ediyor. İş ki otizmli kuzularımızın kilidini açmaya niyetimiz, inancımız olsun." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! Benzine Büyük Zam Geldi Son Dakika! İstanbul'da 3 İlçede Geçersiz Oylar Yeniden Sayılacak AK Parti Adayı Birinci Çıktı, MHP İtirazda Bulundu CHP'li Adayın Başvurusu Kabul Edildi! Sancaktepe El Değiştirebilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 18:31:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'tan Otizmli Dahi "Jacob Barnett" Paylaşımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]