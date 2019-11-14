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Son Dakika Güncel BAKAN SOYLU: 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ - Son Dakika

BAKAN SOYLU: 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ

7 saat önce

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti.

BAKAN SOYLU: 4 MEVSİM 12 AY OPERASYON HALİNDEYİZ, System.String[]

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aylık Olağan Meclis Toplantısı Eminönü'nde bulunan İTO merkez binasında gerçekleşti. Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.

Bakan Soylu konuşmasında, " Türkiye'nin DEAŞ problemi söz konusu. 3 bin 60 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın videosunu gördükleri zaman Avrupalılar alt üst oldu. Türkiye bunları süpürdü. Bu işle ilgili en önemli tehdit bizim üzerimizdeydi. 1 Eylül ile 31 Ekim arasında DEAŞ'a 339 operasyon yaptık, 726 kişi gözaltına alındı. 4 mevsim 12 ay operasyon halindeyiz. Bu yıl 135 tane teröristi etkisiz hale getirmişiz" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Soylu'nun açıklamaları


- İstanbul
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:44 Kaynak: DHA
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