Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek personellerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden itfaiyecileri ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında bulunan Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne giderek personellerle bir araya geldi.

24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kentteki çalışmalarını sürdürüyor. Sahada çalışmaları yakından takip eden Bakan Soylu, depreme ilk müdahale eden ekipler arasında yer alan Elazığ Belediyesi İtfaiyesi Müdürlüğü çalışanlarını ziyaret etti. Soylu, deprem günü yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Soylu'ya, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve yetkililer eşlik etti.

(İHA)

Süleyman Soylu, İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 08:55 Kaynak: İHA
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