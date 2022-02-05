Bakan Soylu Hatay'da - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hatay'a geldi. Bakan Soylu'nun beraberindeki heyetle birlikte sınır bölgesinde inceleme yapacağı öğrenildi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havalimanında, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Hüseyin Şanverdi, AK Parti İl Başkanı Adem Yeşildal, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, bazı ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, askeri ve mülki erkan tarafından karşılandı. Bakan Soylu, beraberindeki Vali Rahmi Doğan ve heyetle birlikte, Suriye sınır bölgesine geçti.