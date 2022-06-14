Bakan Soylu: "Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır"

ANKARA - İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Sadece durmak suretiyle yasadışı bir terör gösterisini engellemeye çalışan bir polisimize karşı yapılan bu davranışın bedeli ağır olacaktır" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma Teşkilatının 183'üncü Kuruluş yıldönümü nedeniyle Jandarma Heyetini kabul etti. Bakanlık Makamında gerçekleştirilen kabulde konuşan Bakan Soylu, Afrin'de silahlarıyla birlikte teröristlerin yakalandığı açıklayarak, "Afrin'e bu ülkenin Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tezkere alıp, tekrarında göreve devam etme arzusunu ortaya koymak istediğinde bu ülkenin ana muhalefet partisi 'siz buraya gidemezsiniz' dedi. Şu anda Afrin'de Amanos'lara sızmak isteyen teröristleri, silahlarıyla birlikte arkadaşlarımız ele geçirdi. Afrin'de güveliği sağamasak bu teröristler Amanos'lara sızar. Zihinleri, burunlarının önünü dahi göremeyecek olanlara tavsiyemiz şudur; Lütfen bu ülkenin ve milletin menfaatlerine odaklanın" ifadelerini kullandı.

"Bunlar milletvekili değil, yüz karasıdır"

Terör örgütü elebaşı Duran Kalkan'ın talimatıyla yapılması planan yasadışı yürüyüşe izin verilmediğini belirten Bakan Bakan Soylu, "Duran Kalkan'ın talimatıyla harekete geçen milletvekilleri; kimliklerini, yozluklarını, aşağılıklarını bu millete yansıtmayı biz temizlemeden terörle mücadelemiz sona ermeyecektir. Bunlar milletvekili değil, yüz karasıdır. Duran Kalkan talimat verdi. Tam bir aydır HDP denilen PKK'nın siyasi uzantısı, 'acaba biz Gemlik'te sözde tecride karşı Apo'ya yönelik destek yürüyüşü yapabiliriz' anlayışında oldu" diye konuştu.

"Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır"

İstanbul'da polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'le ilgili konuşan Bakan Soylu, "Şunu ifade etmek istiyoum; Polisimize karşı girişilen davranışın bedeli ağır olacaktır. Sadece durmak suretiyle yasadışı bir terör gösterisini engellemeye çalışan bir polisimize karşı yapılan bu davranışın bedeli ağır olacaktır" dedi.