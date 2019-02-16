Bakan Soylu: Sendika Yöneticileri Zorunlu Bildirimleri Senbis Üzerinden Yapacak (2)

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'15 BİN TERÖRİST YIĞDILAR, 700'Ü KALDI'İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut ilçesinde AK Parti'nin 30 Ağustos Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı.

'15 BİN TERÖRİST YIĞDILAR, 700'Ü KALDI'



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Etimesgut ilçesinde AK Parti'nin 30 Ağustos Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Burada konuşan Soylu, "Bu ülke çok uzun yıllar çok sıkıntılar çekti. Darbeler, ekonomik krizler, sağ sol, başı açık, başı örtülü, Türk, Kürt, dindar, laik. Bu ülkeyi aciz bırakmak için ellerinden geleni yaptılar. Bu millet 50 gramlık oy pusulasıyla bizi iktidar da yaptı, muktedir de yaptı. Her 10 yılda bir bu ülkeye darbe yapmaya çalıştılar" dedi.



Terörle mücadeleye değinen Soylu, "Dağlarımıza 15 bin terörist yığdılar. Kahraman askerimiz, polisimiz, jandarmamız, özel harekatımız, korucumuzla beraber, 15 bin gitti sadece 700 kaldı. Onu da bitirmezsek namerdiz. Sözde 'Kürdistan'da biz kazanacağız' diyor HDP'nin eş başkanı. Onlar Türkiye'yi eski Türkiye zannediyorlar. Amerika bize diyecek 'bunlara müdahale etmeyin', biz de etmeyeceğiz. Amerika bize diyecek, 'sakın Fırat Kalkan'ı bölgesine girmeyin' biz de girmeyeceğiz. Cerablus'a da girdik, Afrin'e de girdik. Terör neredeyse peşindeyiz" diye konuştu.



Büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Bakan Soylu, "O mücadeledeki en büyük kuvvet sizin oyunuzdur. Yaptıkları hiçbir şey bizi yıldıramadı. Gücünüze, desteğinize ihtiyacımız var. Sadece bizim değil etrafımızdaki coğrafyanın da ihtiyacı var" dedi.



MHP İLÇE TEŞKİLATINDA KONUŞTU



Bakan Soylu, daha sonra MHP Etimesgut İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Burada konuşan Bakan Soylu, AK Parti ile MHP'nin uyum içinde 'Cumhur İttifakı' ruhuna uygun adımlarla ilerlediğini söyledi. Soylu, 31 Mart yerel seçimlerine 43 gün kaldığını hatırlatıp, MHP ile 24 Haziran genel seçimlerinde ittifak yaptıklarını ve nasıl başarı sağlanacağını gösterdiklerine vurgu yaparak şöyle dedi:



"Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeyim; Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne adım atması ve zafer naralarıyla gitmesi Ankara için de bizler için de kabustur. Çok açık ve net. Bu tabloyu gözümüzün önüne getirip çalışmalarımızı öyle devam ettirmemiz, fire vermememiz lazım. Eğer buna 'sadece bir belediye başkanlığı seçimi, bir belediye meclisi üyesi eksik oldu, bir belediye başkanlığı eksik oldu, olsun' dersek olmaz. Keşke onunla bıraksalar bizi. Pensilvanya'yı da güldürürüz, Kandil'e boynumuz eğik kalır. Bu işin başka bir tarzı yoktur" dedi.





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