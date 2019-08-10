Son Dakika Haberleri: Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı
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Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı

42 dakika önce

Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştıÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Soylu, sürücülerle bayramlaştı
ÇORUM - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çorum'un Osmancık ilçesinde Bölge Trafik Kontrol noktasında denetlemeye katılarak vatandaşlarla bayramlaştı.
Kurban Bayramı öncesi karayollarındaki trafik denetimlerini inceleyen Bakan Soylu, yollardaki trafik yoğunluğunu hem havadan hem karadan denetledi.
Sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyaran Soylu, sonra trafik polislerinden denetimlere ilişkin bilgi aldı.
Yoldan geçen ve adının Emin Yılmaz olduğunu dile getiren bir kişi kontrol noktasına gelerek Bakan Soylu ' ya sarılarak, "Sayın bakanım sizin geldiğinizi duyunca İstanbul'a gidiyordum yoldan geri döndüm. Görüyorsunuz gece saat 2 olmuş. Sayın bakanımız hala çalışıyor. Bunun kıymetini bilelim" dedi.
Süleyman Soylu, Osmancık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 06:35 Kaynak: İHA
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