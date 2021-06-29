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Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı - Son Dakika

Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı

29.06.2021 17:33
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden ettiği hakaret gerekçesiyle tutuksuz yargılanan üniversite öğrencisi, 7 bin 80 TL cezaya çarptırıldı. Kararın açıklanmasının ardından "Bana ceza vermeyin, ödeyemem" diyen sanığa, Mahkeme hakimi Birol Küçük, "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de 'bana ceza vermeyin' diyerek pazarlık yapıyorsun. 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" sözleriyle tepki gösterdi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakan T. hakkında, 29 Mart'ta sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı.Soruşturma sonunda Hakan T. hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 1 yıl 2 aydan, 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"GAZA GELDİM, PİŞMANIM"

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Hakan T., hazır bulundu. Bakan Soylu'ya hakaret etmek istemediğini öne süren Hakan T., "Eleştiri yapmak istedim. Kastettiğim kişi Süleyman Soylu değildi. Eleştirinin dozunu kaçırdım. Yapmamam gereken bir olaydı. Gaza geldim. Pişmanım" dedi.

"CEZA VERMEYİN, ÖDEYEMEM"

Hakan T.'ye, 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan 354 adli gün karşılığı 7 bin 80 TL ceza verildi. Hakim, sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Karar sonrası Hakan T., "Bana ceza vermeyin, ödeyemem" dedi.

HAKİM, "ÖDEYEMEM" SÖZLERİNE SERT ÇIKTI

Mahkeme hakimi Birol Küçük ise Hakan T.'ye, "Küfretmişsin, alenen hakaret etmişsin. Bir de 'bana ceza vermeyin' diyerek pazarlık yapıyorsun. Sana birisi küfretse, ceza vermeyecek miyiz? 30 yıllık hakimim senin gibi sanığı da ilk kez görüyorum" dedi.

Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı

Süleyman Soylu, Türk Lirası, Hakaret, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Muzaffer Eryılmaz: Hakaret ederken efeleniyorsun cezaya gelince yalvarıyorsun biraz mert ol. Aklını başına al daha çok yalvarıyorsun. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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