Bakan Tekin Ağrı'da Partililerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Ağrı İl Başkanlığı'nda partililerle buluştu.

Bazı programları dolayısıyla kente gelen Bakan Tekin'i, AK Parti Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız ve partililer, il binası girişinde çiçekle karşıladı.

İl Başkanı Yıldız'ın makamında teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Tekin, ardından toplantı salonunda, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle istişare toplantısında buluştu.

Toplantı, basına kapalı gerçekleştirildi.