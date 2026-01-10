Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Bakan Tekin, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Kamuoyunun doğru, hızlı ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi için emek veren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, görevlerinde kolaylıklar diliyorum."
Son Dakika › Güncel › Bakan Tekin'den Gazetecilere Kutlama - Son Dakika
