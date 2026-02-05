Bakan Tekin Şanlıurfa\'da Deprem Şehitlerini Andı

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Şanlıurfa'da, depremde hayatını kaybedenlerin kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi. Kent protokolü tarafından GAP Havalimanı'nda karşılanan Bakan Tekin, Karaköprü ilçesindeki Narlı İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında sınıfları gezen Bakan Tekin, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya gelen Tekin, eğitim faaliyetlerine ilişkin istişarelerde bulunarak okulda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Tekin, ziyaretin sonunda öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Şanlıurfa Valiliği'ni de ziyaret eden Bakan Tekin, Vali Hasan Şıldak ile görüşerek kentte yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Tekin, daha sonra Asri Mezarlık'a geçerek Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Programın devamında depremlerde 6 yakınını kaybeden Fırat ailesini Karaköprü ilçesindeki evlerinde ziyaret eden Bakan Tekin, aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Bakan Tekin, daha sonra esnaf ziyaretinde bulundu.