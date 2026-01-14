Bakan Tunç, Mısır Büyükelçisi ile Görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh ile görüştü.

Bakan Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh'le Bakanlığımızda bir araya geldik. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Büyükelçi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh'e nazik ziyareti için teşekkür ediyor, görevinde başarılar diliyorum."