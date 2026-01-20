Bakan Tunç'tan Suriye Uyarısı - Son Dakika
Bakan Tunç'tan Suriye Uyarısı

20.01.2026 03:59
Sosyal medyada dezenformasyon konusunda soruşturmalar başlatıldı, tedbirler uygulanacak.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır" dedi.

Bakan Tunç, sanal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Suriye'de yaşanan gelişmeleri, devletimizin ilgili tüm kurumlarıyla birlikte yakından ve titizlikle takip ediyoruz. Bu hassas süreçte, özellikle sosyal medya mecraları üzerinden yürütülen dezenformasyon faaliyetleri ile halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeyi amaçlayan provokatif paylaşımlarla ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca resen soruşturmalar başlatılmıştır. Suç teşkil eden içerikler bakımından, erişim engeli başta olmak üzere tüm yargısal ve teknik tedbirler kararlılıkla uygulanacaktır. Sosyal medya mecralarında bilgi kirliliğine, dezenformasyona, toplumumuzun huzurunu bozacak ve kaosa sebep olacak girişimlere asla müsaade edilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
