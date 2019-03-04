Bakan Turhan: "Bu Seçimin Sonuçları Türkiye'nin Geleceği ve Bekasıyla da Yakından İlgili"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
, bu seçimin sadece yerel yöneticilerin belirlenmesi amacıyla yapılmadığını belirterek, "Bu seçimin sonuçları Türkiye
'nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili." dedi.
Bakan Turhan, Erzincan
'daki programları kapsamında ziyaret ettiği AK Parti
Erzincan İl Başkanlığında partililer ve vatandaşlara hitap etti.
Turhan, yaptığı konuşmada, Türkiye genelinde MHP
ile ittifak kurduklarını hatırlatarak, "Aslında bu ittifak, Yenikapı'da 8 Ağustos 2015'de kuruldu. Günümüzde ülkemizin karşı karşıya kaldığı uluslararası sorunlar konusunda bir güç birliği oluşması gerekiyordu, bu oluşum da sağlanmıştır." diye konuştu.
Bu seçimin farklı bir anlamı olduğunu aktaran Turhan, "Eğer doğru yöntemlerle seçim, siyasi ve propaganda çalışmalarımızı yaparsak başarılı oluruz. Özellikle yerel yönetim hizmetlerinde gösterdiğimiz adaylarımızın liyakati, bizim parti olarak Türkiye genelindeki başarımız için en önemli argümanımız olacaktır." dedi.
Bu seçimlerin sadece yerel seçim olmadığını kaydeden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu seçimde sadece yerel yöneticileri belirlemek amacıyla bir seçim yapılmıyor. Bu seçimin sonuçları Türkiye'nin geleceği ve bekasıyla da yakından ilgili. Çünkü, Türkiye üzerinde oyun kuran birtakım güçler ve onlarla işbirliği içerisinde olan birtakım ittifaklar bu seçimdeki bizim rakibimiz."
Türkiye'nin bu seçimde bir karar vermesi gerektiğini ifade eden Turhan, "Türkiye bu seçim sonrasında şunun kararını verecek: Türkiye bölgesinde lider ve söz sahibi bir ülkedir. Karar veren bir ülkedir. Söz
sahibi bir ülke midir? Yoksa birilerinin peşinden takılıp giden bir ülke mi olacak? Bu sorunun cevabını aramak lazım. Bu soruyu millete sordurmamız lazım. Kendi iç muhasebesinde, vicdanlarında bu soruyu kendilerine sordurmamız lazım. Türkiye ya terörle ittifak içinde olan, dış güçlerle ittifak içinde olan, kendi politikalarını ülke dışındaki akıl sahiplerine bağlamış olanlarla bir seçim yarışı içerisinde." dedi.
AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Turhan, esnafı ziyaret etti.
Turhan'a, AK Parti milletvekilleri Süleyman Karaman
, Burhan Çakır
, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
ve bir grup partili eşlik etti.