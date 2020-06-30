Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Bakan Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Görüşmeden görüntüler Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Görüşmeden görüntüler
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun konuşması ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:44 Kaynak: AA
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