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Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı - Son Dakika

Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı

08.12.2021 18:09

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri esnasında 3'üncü kez baba olduğu haberini aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmelerine katıldı.

PEŞ PEŞE TEBRİK GELDİ

Bakan Varank, genel kurulda görüşmeler sürerken eşinin hastanede doğum yaptığı haberini aldı. Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, 3'üncü kez baba olan Bakan Varank'ı kürsüden kutladı. Partilerin grup başkan vekilleri de sırayla söz alarak Varank'ı tebrik etti.

Bakan Varank, 3'üncü kez baba olduğu haberini TBMM bütçe görüşmesinde aldı

HASTANEYE GİTTİ

Daha sonra oturuma yarım saat ara verildi. Bakan Varank da eşi Esra Varank ve kızını görmek için hastaneye geçti. Bakan Varank, daha sonra tekrar TBMM'ye dönerek bakanlığının bütçe görüşmelerine katıldı.

Bakan Varank, 3'üncü kez baba olduğu haberini TBMM bütçe görüşmesinde aldı

3. ÇOCUK DA GELDİ

Mustafa Varank ve eşi Esra Varank'ın 14 yaşında Elif Reyyan, 5 yaşında İlhan Yahya isminde çocukları bulunuyor.

Bakan Varank, 3'üncü kez baba olduğu haberini TBMM bütçe görüşmesinde aldı
Bakan Varank, 3'üncü kez baba olduğu haberini TBMM bütçe görüşmesinde aldı
Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı

Mustafa Varank, Doğum, TBMM, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Yaşam Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Varank, TBMM bütçe görüşmesinde 3'üncü kez baba olduğu müjdesini aldı - Son Dakika
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