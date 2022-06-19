Bakan Derya Yanık, Babalar Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Derya Yanık, Babalar Günü Programı'nda konuştu Açıklaması

19.06.2022 15:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun daha da güçlenmesi için danışmanlık hizmetleri, aile eğitim programları gibi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, aile kurumunun daha da güçlenmesi için danışmanlık hizmetleri, aile eğitim programları gibi çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Bütün babalardan ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini diliyoruz." dedi.

Yanık, Bakanlık tarafından Başkent Öğretmenevi'nde, merkez ve il teşkilatlarında görevli personel için düzenlenen "Babalar Günü" programına katıldı.

Herkesin Babalar Günü'nü kutlayan Yanık, kişinin güven duygusunu babasından öğrendiğini, babayla kurulan bağın, ileri doğru adım atmada en büyük güç olduğunu söyledi.

İnsanın bilişsel gelişimi açısından büyük bir topluluğun parçası olduğunu hissetmesinin, babanın çocukla kurduğu iletişimle başladığını aktaran Derya Yanık, "Anneden ayrı bir varlık olduğumuzu idrak etmek zaman alır. Kendi dışımızda kurduğumuz ilk bağ babamızladır ve bu bağ bizi büyük bir bütüne bağlar, ailemize, topluma ve dünyaya. Bu his bizi özgüvenli kılar, kendimize inancımızı besler. Bir insan anne ve babanın ortak çabasıyla fiziksel ve ruhsal var olma sürecini tamamlayıp olgunlaşabilir, sağlam bir kişilik yapısıyla toplumsal hayata katılabilir." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ailelerin fikir ve gönül birliğiyle kurulduğunu, ailede birliğin esas olduğunu belirterek, "Fakat bu birliği oluşturan iki kişidir ve bu birlik içinde insan tek başınaysa aile eksik demektir. Şöyle bir düşünelim, işleyen, üreten, sürekli kullandığımız bütün uzuvlarımız çift yaratılmıştır." dedi.

Evde annelerin yalnız bırakılmasının, ailedeki bütün sorumluluğu tek bir kişinin yüklenmesinin de hayatın dengelerini bozacağını ifade eden Yanık, şunları kaydetti:

"Babalar, aile için yalnızca maddi ihtiyaçları gideren, aileyi dışarıdan koruyan rollerle yetindiğinde ev içinde çocukların örnek alacağı, sevgi ve onaylanma ihtiyacını karşılayacağı kişi sayısı azalır. Bu da en çok gözümüzün nuru çocuklarımızın iyi yetişmesi için gerekli şartların sağlanmasına engel olur. Ailenin gücü, birbirine kenetlenmesine bağlıdır. Kenetlenmeyi sağlayan da aile üyelerinin iyi iletişim kurmasıdır. Bunun için de babaların daha çok evde, ailesiyle olması gerekir. Çocukları görmek, duymak, dinlemek, yaptıklarını takdir etmek, onların gelişim sürecinde çok belirleyici davranışlardır. Babasının gözüne girmek, onun kalbinde yer edinmek bütün çocukların kendilerini en değerli hissettikleri anlardandır. Bu değeri hissedemeyen kişiler, ileri yaşlarında dahi yetişkin bir insanın sahip olduğu psikolojik bütünlüğe erişememektedir. Hedeflerine ulaşan, kendini başarılı hisseden, çevresiyle iyi ilişkiler kuran birçok bireyin arkasında bu duyguları ona erken yaşlardan itibaren yaşatan yürekli ve güçlü bir baba vardır."

-"Çocukları uykuda sevmekle yetinmeyin"

Aile bağlarının şifa olduğunu, yapılan araştırmalara göre, bir babanın evladına sunduğu maddi manevi bütün iyiliklerin, her ikisinin bedensel ve ruhsal sağlığı için önemli katkılar sağladığını söyleyen Derya Yanık, "Çocukları uykuda sevmekle yetinmeyin, onların muhteşem canlılığına katılın ki sizler de hayatın tadına varın. Göz ucuyla her sevincini annesiyle paylaşmaya hazır çocuklarınızı görüp mahzun olmamak için, alışılagelmiş kalıpların ötesine geçin. Aileniz için evin dışında gösterdiğiniz kahramanlıklarınızı eve geldiğinizde de sürdürün. Baba olmayı, eve gelince duvara asılan bir kılık değil, ömür boyu kuşanılan bir kimlik olarak düşünün." tavsiyelerinde bulundu.

Bakanlık olarak ailelerin mutluluğu için "babalık eğitimlerini" önemsediklerinin altını çizen Yanık, babalık becerilerini geliştirmeye odaklanan bu eğitimlerin, babaları ev içinde aktif kılmayı hedeflediğini, babaların eşleri ve çocuklarıyla doğru ve etkili iletişim kurmalarına yönelik destek verdiğini anlattı.

Yanık, "Çocuklarıyla erken yaşlarda sağlam bağlar kuran babalar, onları ergenlik dönemindeki savrulmalardan da koruyabiliyor. Erkek çocuklara iyi bir eş ve baba olmaları için örnek oluyor, kız çocuklar için doğru eş seçimini sağlayacak ilhamlar veriyor. Toplumsal bir meselemiz olan kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da iyi baba örneklerinin belirleyici bir rolü olduğuna inanıyoruz. Eşine ve çocuklarına değer veren babaların ailelerinde sağladığı huzurun, bütün toplumuza örnek olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

Aile içi sorunların çözümü için ücretsiz danışmanlık hizmetleri devam ediyor

Derya Yanık, 2013'ten beri sürdürdükleri, Aile Eğitim Programları kapsamındaki eğitimlerde, aile üyelerinin birbirinden uzaklaşmasını önlemeye ve yeniden birlik beraberlikten keyif almaya yönelik mesajların ağırlık kazandığını dile getirdi.

Aile üyelerinin sorun çözme kapasitelerinin artırılması, kaynakların etkin kullanımının öğrenilmesi gibi başlıklar altında, ailelerin mutlu yaşama becerilerinin desteklenmesinin hedeflendiğini anlatan Bakan Yanık, "2013 yılından bugüne kadar yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımız eğitimlerimizden yararlanmıştır. Ülke çapında devam eden eğitimlerimiz, tüm İl Müdürlüklerimiz ve Sosyal Hizmet Merkezlerimizde ücretsiz veriliyor." bilgisini paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, aile içi sorunların çözümü için danışmanlık hizmetlerine de devam ettiklerini belirterek, "Eşler arası ilişki, ebeveyn çocuk ilişkisi, bireysel terapi gibi alanlarda ücretsiz hizmet veriyoruz. 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 81 bin vatandaşımıza ulaşmış durumdayız." dedi.

Bakanlık olarak, "aile odaklı" politikaları ve düzenlenen eğitimlerle her zaman ailelerin yanında olduklarını ifade eden Derya Yanık, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak bütün babalardan, ailelerimizin güçlenmesi, huzuru ve mutluluğu için bizimle iş birliği yapmalarını ve evlerini daha çok şenlendirmelerini diliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Derya Yanık, Babalar Günü Programı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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