Bakan Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonu oturumuna katılacak - Son Dakika

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 13-17 Mart'ta New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun (KSK) 66'ncı oturumuna katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; BM Genel Kurulu'ndan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan ve her yıl mart ayında düzenlenen KSK, pandemi koşulları nedeniyle bu sene hibrit formatta (hem fiziksel hem çevrim içi) gerçekleştirilecek. Oturuma, dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak. Bu yılki oturumun öncelikli teması 'İklim değişikliği, çevre ve afet riskini azaltma politikaları ve programları bağlamında eşitlik ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesini sağlamak' olarak belirlendi. Oturumun gözden geçirme teması ise 'Değişen çalışma dünyasında kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi' olacak.Paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı program 13 Mart Pazar günü başlayacak. Bakan Derya Yanık, pazar günü New York'taki Türk vatandaşlarla Türkevi'nde bir araya gelecek. Bakan Yanık, 14 Mart'taki açılış oturumunun ardından öncelikli tema kapsamında konuşma yapacak. 15 Mart Salı günü 'genel tartışmalar' oturumuna katılacak olan Bakan Yanık, 16 Mart'ta 'Göç dalgaları bağlamında kadınların ve kız çocuklarının karşılaştığı zorluklar ve destek sistemlerinin sağlanması' teması kapsamında yabancı kadın kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelecek. Yanık, 17 Mart Perşembe günü bakanlık tarafından gerçekleştirilecek 'Kooperatifler Yoluyla Kadınları Güçlendirmek' başlıklı çevrim içi etkinlikte açılış konuşmasını yapacak. Bakan Yanık ayrıca program kapsamında çeşitli ülkelerin temsilcileri ile ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Kaynak: DHA
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