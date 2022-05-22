BAKAN YANIK, KADİRLİ'DE DOLUDAN ZARAR GÖREN TARIM ALANLARINI İNCELEDİ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dolu yağışı sonrasında zarar gören tarım arazilerinde incelemede bulundu. Bakan Yanık, 'Ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen desteği vereceğiz' dedi.

Merkeze bağlı Hemite, Köyyeri köyü, Kırmacılı ve Orhaniye köyü ile Kadirli ilçesine bağlı Kesikkeli, Mecidiye, Tozlu ve Tatarlı köyünde, 17-19 Mayıs tarihlerinde meydana gelen dolu yağışı sonrasında mısır ve buğday ekili 40 bin 500 dekar tarım arazisi zarar gördü, 25 küçükbaş öldü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kadirli ilçesine gelerek Tozlu, Mecidiye, Kesikkeli Köyleri'nde incelemelerde bulundu. Bakan Yanık, çiftçilerle sohbet edip sorunlarını dinledi. Maddi olarak zarar gördüklerini dile getiren çiftçiler, olayın afet kapsamına alınıp, Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) zararlarının giderilmesini, ekim yaptıkları hazine arazilerinin de TARSİM kapsamına alınmasını istedi.

Bakan Derya Yanık ise tespitlerin tamamlanmasının ardından TARSİM ile ilgili süreci takip edeceklerini anlattı. Bakan Yanık, 'Ne yapılması gerekiyorsa elimizden gelen desteği vereceğiz. Afet afettir. Bu ne ilk ne de son olmayacak' dedi.