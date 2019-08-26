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Bakan Yardımcıları Nevşehir Belediyesi'nde

55 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Nevşehir Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Rasim Arı ile görüştü.

Bakan Yardımcıları Nevşehir Belediyesi'nde, System.String[]

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Nevşehir'e gelen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret ederek bir süre görüştü.

AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve AK Parti İl Başkanı M.Rauf Yanar'ın da bulunduğu ziyarette Başkan Arı'yı belediye başkanı seçilmesinden dolayı tebrik eden konuk bakan yardımcıları Arı'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Konuk bakan yardımcılarına ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli projelerine ilişkin kendilerine bilgiler vererek istişarelerde bulundu.Arı, "17 yıllık kadim bir dostluğumuzun bulunduğu kıymetli bakan yardımcısı ağabeylerimin ziyareti bizleri son derece mutlu etti. Ziyarette kendilerine Nevşehir'de hayata geçireceğimiz ve şehre önemli ivmeler kazandıracak projelere ilişkin bilgiler verdik. Her zaman en büyük destekçilerimizden olan sayın bakan yardımcılarımızın da desteği ile yakın zamanda şehre yeni müjdeler vereceğiz" dedi.

Başkan Arı daha sonra ziyaretin anısına bakan yardımcılarına hediye takdiminde bulundu.

Rasim Arı, AK Parti, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:57 Kaynak: Bültenler
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