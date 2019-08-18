Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü
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Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca
'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.
Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde vefat eden 94 yaşındaki amcası Muammer Koca toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin
ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, Afyonkarahisar AK Parti
İl Başkanı Hüseyin Sevim
, Belediye Başkanı Fatih Kayacan
, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban
, ailesi ve yakınları katıldı. Muammer Koca'nın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR
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