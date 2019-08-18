Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü

1 saat önce

Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü, System.String[]
Geçirmiş olduğu rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Aile Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın amcası Muammer Koca son yolculuğuna uğurlandı.

Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde vefat eden 94 yaşındaki amcası Muammer Koca toprağa verildi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen cenaze törenine, Afyonkarahisar AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sevim, Belediye Başkanı Fatih Kayacan, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, ailesi ve yakınları katıldı. Muammer Koca'nın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ilçe kabristanlığında toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR
Ahmet Koca, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 06:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji, İmamoğlu'nun sel felaketiyle ilgili eleştirisine yanıt verdi
Diyanet, "İnternetten müzik, film, kitap indirmek caiz mi?" sorusuna cevap verdi Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Ege'deki 4 yangının nedenini açıkladı: Çoğu dikkatsizlik ve ihmalden Şiddetli yağış nedeniyle felaketi yaşayan Eminönü'nde son durum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.8.2019 19:20:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Yardımcısı Ahmet Koca'nın acı günü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]