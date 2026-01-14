Bakan Yardımcısı Madak Kütahya'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi.

Bakan Yardımcısı Madak, AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na gerçekleştirdiği ziyarette teşkilat çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında istişarelerde bulundu. Ziyarette, il genelinde sürdürülen sosyal hizmet çalışmaları ele alındı.

Programın devamında Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ni ziyaret eden Madak, merkezde sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında personel ve hizmet alan vatandaşlarla bir araya gelinerek çalışmalar yerinde incelendi.

Bakan Yardımcısı Madak'ın bir diğer durağı ise Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü oldu. İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Madak, personelle görüşerek değerlendirmelerde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak'a nazik ziyaretleri ve Kütahya'daki sosyal hizmet çalışmalarına sunduğu katkılar dolayısıyla teşekkür edildi. - KÜTAHYA