BAKAN YARDIMCISI YAVUZ ÇANAKKALE'Yİ ULUSLARARASI TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ

ÇANAKKALE'de, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşen 'Troya Kültür Yolu Festivali'nin tanıtım toplantısında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale'yi uluslararası turizm destinasyonu haline getirmek istediklerini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleşen Troya Kültür Yolu Festivali, 16-25 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Festival, 16 Eylül'de kordon boyunda 'Troyalılar Geliyor' yürüyüşüyle başlayacak. Kentte 10 gün boyunca sergi, konser, söyleşi ve atölyelerden oluşan 100'den fazla etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı festivalde, 40'tan fazla mekanda yapılacak etkinliklerde 1000'i aşkın sanatçı yer alacak. Bugün, festival programıyla ilgili Anadolu Hamidiye Tabyası'nda tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları ve Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda davetli katıldı.

'ÇOK KAPSAMLI FESTİVAL'

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, 10 gün boyunca 40 ayrı mekanda 112 etkinliğin gerçekleşeceğini söyleyerek, 1000'den fazla sanatçı görev alacak. 19 sergi, 34 konser, 15 açık hava etkinliği, 9 tiyatro gösterimi, 18 çocuk etkinliği, bunun yanı sıra Çanakkale'nin değerlerini anlatan söyleşimiz, panellerimiz olacak. 7 söyleşi, 9 film gösterimiyle karşınızda olacağız. Her yaştan insanı, her türlü zevke hitap eden çok kapsamlı festival hazırladık. Herkes bu festivalde kendisi için bir şey bulabilir ve bu festivale katılabilir. Kapsayıcı bir festival düzenledik, buna çok inanıyoruz, güveniyoruz. Hem Çanakkalelilerin keyif alması, kültürden, sanattan beslenmesi için bir yandan kültür projesi, diğer yanıyla bu süreç içerisinden dünyanın çeşitli ülkelerinden Çanakkale'ye yabancı basın mensuplarını getiriyoruz. Onlar da festivale katılacaklar, gözlemleyecekler. Çanakkale'yi hem sunduğu doğal güzellikleriyle hem de sunduğu kültür imkanlarıyla, hem de alanlarıyla ve tabi ki tarihi yarımadayla önemli bir uluslararası turizm destinasyonu haline getirebilmek için yabancı basın nezdindeki çalışmalarımızı da bu festivalle birlikte başlatıyoruz. Bakanlığımız tarafından kurulan Turizm Geliştirme ve Tanıtma Ajansı Çanakkale'nin yurt dışında daha fazla reklamını ve tanıtımını yapıyor. Muhteşem Çanakkale Köprüsü bu kentin erişilebilirliğini çok farklı bir noktaya taşıdı. Biz özellikle otelciler, konaklama tesisleri, yeme, içme tesisleriyle yaptığımız toplantılarda bunun etkilerinin ortaya çıkmaya başladığını görmekten çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Çanakkale parlak bir geleceği olan, keyifli, güzel yaşanan bir şehir. Bu tarz etkinliklerin kaldıraç vazifesi görmesi, bu kentin bir kültür ve turizm destinasyonu olması anlamında hem Türkiye'de hem de uluslararası anlamda büyük bir adım atmakta olduğunu da bir kez daha belirtmek ve altını çizmek istiyoruz. Şehrin imajına da ekonomik boyutuna da katkı sağlayacak. Çanakkaleliler festivallerine sahip çıkarlarsa, bu festivalin de gelenekselleşmesini, her sene Çanakkale'de Troya Kültür Yolu Festivali olmasını ve Türkiye'nin dört bir yanından insanlarımızı Çanakkale'de ağırlayacağımız günlerin gelmesini istiyoruz diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza müteşekkiriz ve yaklaşık 10 gün boyunca, 41 ayrı mekanda 112 etkinlik bizi çok heyecanlandırıyor. Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak bu işin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bütün Çanakkalelimizi, hemşerilerimizi, hatta Çanakkale dışından gelecek olan bütün misafirlerimizi etkinliklerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız dedi. (DHA)