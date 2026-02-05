Bakan Yumaklı Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
Bakan Yumaklı Depremzedeleri Ziyaret Etti

Bakan Yumaklı Depremzedeleri Ziyaret Etti
05.02.2026 16:29
Tarım ve Orman Bakanı, Adana'da depremzedelerle bir araya gelip hediye dağıttı.

DEPREMZEDELERİ EVİNDE ZİYARET ETTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana programı kapsamında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yaşayan depremzede Ahmet Yıldırım'ı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ardından Şambayadı Mahallesi'ndeki TOKİ 3'üncü etap konutlarında ikamet eden, 3 çocuklu depremzede Hasan Durmuşcan ve eşi Gündem Durmuşcan'ın evine ziyarette bulundu. Aileyle sohbet eden Yumaklı, çocuklara hediye verdi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Adana

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Yumaklı Depremzedeleri Ziyaret Etti - Son Dakika
