Bakan Yumaklı: İsrail'den tek bir adet bile tohum ithal etmiyoruz
04.04.2026 22:41
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tohum üretimi ve ithalatına ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. İsrail’den tohum ithal edildiği iddialarını kesin bir dille reddeden Yumaklı, Türkiye’nin bu alanda kendi kendine yeten ve hatta ihracat yapan güçlü bir üretim altyapısına sahip olduğunu vurguladı.

İTHALAT İDDİALARINA NET YANIT

Bakan Yumaklı, “İsrail’den tek bir adet bile tohum ithal etmiyoruz” diyerek kamuoyunda dolaşan iddialara açıklık getirdi. Türkiye’nin kendi tohumlarını üreten ve geliştiren bir ülke olduğunun altını çizdi. 

Yumaklı, şöyle devam etti: "Zaten 2024 yılının mayıs ayında bütün ilişkilerimiz kesilmişti. Böyle bir şeyin olması da mümkün değil ama bu ülkenin üreticilerini küçümseyen o bakış maalesef bu tezviratı yapmaktan da geri durmuyor, bunu da ifade etmiş olalım. Üreticileri üretime teşvik etmek bizim en büyük, en başlıca görevimiz. Bu manada bizler özellikle saha ziyaretlerinde sizlerle beraber olmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımızın bize ilettikleri ile sizlerin bize söylediklerini bir araya getirerek bir adım daha öteye nasıl gidebiliriz, bunun derdindeyiz. Bunlardan bir tanesi de bu proje. Özellikle işlenmeyen arazilerin işlenmesi ya da üretiminden vazgeçilen ama bizim ülkemiz için önemli bazı ürünlerin üretilmesi için bu projeyi harekete geçirdik. Son 5 yılda bu projeye ayırmış olduğumuz kaynak 2 milyar liranın üzerinde. Bu artarak devam edecek."

117 ÜLKEYE TOHUM İHRACATI

Türkiye’nin sadece kendi ihtiyacını karşılamakla kalmadığını belirten Yumaklı, geçen yıl 117 ülkeye tohum ihraç edildiğini ifade etti. Yerli üretimin uluslararası pazarda da güçlü bir konuma ulaştığını söyledi.

ÜRETİM KAPASİTESİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Yumaklı, 2002 yılında 145 bin ton olan tohum üretiminin bugün 1 milyon 351 bin tona ulaştığını belirterek tohumların yüzde 96’sının Türkiye’de üretildiğini vurguladı.

ATA TOHUMLARI VE GEN BANKASI

Türkiye’nin 1537 çeşit tohuma sahip olduğunu belirten Yumaklı, bu tohumların gen bankalarında korunduğunu ifade etti. Ayrıca 49 yerel ve ata tohumu çeşidinin de tescillendiğini söyledi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    sayın bakan çekirdeksiz israil siyah kapruzları nereden geliyor ayrıca domates vs ......bilememdim 26 12 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    O İsrail değil İran karpuzu 10 8
  • Murat Çolak Murat Çolak:
    İthal etmemize gerek yok ülkemin içinde direk faaliyetleri var İsrail firmalarının 10 3 Yanıtla
  • rnwk9kntmb rnwk9kntmb:
    bunun haberi yok işine gelmiyor 6 1 Yanıtla
  • n5685244 n5685244:
    hadi ya öyle mi 6 0 Yanıtla
  • Recep Bayram Recep Bayram:
    madem üreten ülkeyiz de neden her şeyi dışardan alıyoruz sayın bakanım 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Advertisement
