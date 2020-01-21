Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kafe Down"un "engel" tanımayan çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Kafe Down'un 'engel' tanımayan çalışanlarıyla buluştu - Son Dakika

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Kafe Down"un "engel" tanımayan çalışanlarıyla buluştu

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında bulunan engellilerin sosyal yaşama uyumu ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla faaliyet gösteren "Kafe Down"da çalışanlarla bir araya geldi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk,

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet koruması altında bulunan engellilerin sosyal yaşama uyumu ve istihdam olanaklarını artırmak amacıyla faaliyet gösteren "Kafe Down"da çalışanlarla bir araya geldi.

Bakan Selçuk, Kızılay semtinde, Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kafe Down'u ziyaretinde sohbet ettiği engelli çalışanlarla çay içti.

Kafede yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi alan Selçuk'a engelli çalışanlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Renkli görüntüler ve diyalogların yaşandığı ziyarette, down sendromlu çalışan Adil Yıldırım ile Cemil Koloncu, Bakan Selçuk'a sevdikleri türküleri seslendirdi.

Kafe Down'un çalışanları, ziyaretin sonunda Bakan Selçuk'a hazırladıkları tabloyu hediye etti.

Bakan Selçuk'a ziyarette, Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Durmuş Ali Daldallı ile Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bekir Demiryılmaz eşlik etti.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:30 Kaynak: AA
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