Son dakika haberleri... Bakanlar Kurum ve Gül, denizin taşması sonucu iş yerleri zarar gören esnafla görüştü (2) - Son Dakika

Esnafla sohbet İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin merkez üssü Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde denizin taşması sonucu iş yerleri zarar gören esnafla görüştü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemeleri

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