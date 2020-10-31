Son dakika haberleri... Bakanlar Kurum ve Gül, denizin taşması sonucu iş yerleri zarar gören esnafla görüştü (2) - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakanlar Kurum ve Gül, denizin taşması sonucu iş yerleri zarar gören esnafla görüştü (2)
31.10.2020 16:03
Son dakika haber: İzmir'deki deprem Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemeleri Esnafla sohbet İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin merkez üssü Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde denizin taşması sonucu iş...
İzmir'deki deprem
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün incelemeleri
Esnafla sohbet İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin merkez üssü Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesinde denizin taşması sonucu iş yerleri zarar gören esnafla görüştü.
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