Bakanlar Soylu ve Koca, cemevinde depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakanlar Soylu ve Koca, cemevinde depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Bakanlar Soylu ve Koca, cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedelerle görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ'da cemevinde depremzedelerle görüştü.

Bakanlar Soylu ve Koca, Sivrice ilçesindeki temaslarının ardından helikopter ile depremden zarar gören kırsal bölgeler ile çadır kurulan alanları inceledi.

Daha sonra Ehlibeyt Cemevi ve Kültür Merkezine geçen Soylu ve Koca, buraya yerleştirilen depremzede ailelere geçmiş olsun dileklerini iletip, bir süre sohbet etti.

Bakanlar daha sonra valilik tarafından cemevinde yapılan yemek dağıtımını inceledi.

Bakanlar Soylu ve Koca, cemevinde depremzedeleri ziyaret etti

fahrettin koca, Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:00 Kaynak: AA
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