Bakanlıklarda Görev Değişiklikleri

17.01.2026 01:09
RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirilirken, çok sayıda görev değişikliği yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, bakanlıklarda ve üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar oldu. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Savunma Sanayii Başkanlığı Birinci Hukuk Müşaviri Belda Şenel Parlak görevden alındı. Yerine, Kübra Yüceer atandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine Personel Genel Müdürü Hacı Ali Özel getirildi. Dışişleri Bakanlığı'nda açık bulunan Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Serap Ersoy, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Burçin Gönenli, Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar Genel Müdürlüğü'ne Fırat Sunel, Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü'ne Esin Çakıl atandı. Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğü'ne Raziye Bilge Koçyiğit getirilirken, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcılığı'na Hüseyin Emre Engin atandı. Protokol Genel Müdür Yardımcılıklarına İsmail Aydil, Sencer Yöndem ve Mustafa Cem Gündüz, Savunma İşbirliği Genel Müdür Yardımcılığı'na Sezin Şahin Yeşildağ, Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşe İnanç, Destek Merkez Genel Müdür Yardımcılığı'na Mustafa Kemal Basa, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı'na İhsan Emre Kadıoğlu, Çin Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Mert Tokman, Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı'na İpek Zeytinoğlu Özkan, Uluslararası İçtihatlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Ayşe Zeynep Gündüz atandı.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Başmüfettişliklerine Sümeyra Somuncuoğlu ve Muhammet Köşker, Vergi Müfettişliklerine Okan Aydın, Hüseyin Diler ve Muharrem Ozan Arslan, Hazine ve Maliye Başmüfettişliği'ne Cem Çankaya, Hazine ve Maliye Müfettişliği'ne Ferhat Dinçer atandı. Gelir İdaresi Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Nuray Serdaroğlu Erbil getirildi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Hatice Dilek Karakuzu görevden alınırken, yerine Fatih Güvendi atandı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcıları Ümit Naci Yorulmaz, Rahman Nurdun ve Mahmut Zühtü Çevik görevden alındı; boşalan görevlere Ali Ercan, Buğra Aydın ve Yahya Coşkun atandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Bedri Tan Sağtürk görevden alındı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un yerine Barış Salcan atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Milli Eğitim Bakanlığı'nda Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal görevden alınırken, bu göreve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir atandı. Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Metin Güçlü, Bilgi İşlem Genel Müdür Yardımcılığı'na Esra Özmen getirildi. Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcılığı'na Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Temel Eğitim Genel Müdür Yardımcılığı'na Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş atandı.

İl milli eğitim müdürlüklerinde yapılan atamalara göre, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Muhammed Özdemirci, Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Mehmet Necmeddin Dinç, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Önder Arpacı, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Altınöz, Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Abdulkadir Altay, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne İbrahim Açıkgöz, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Emrullah Aydın, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Gülşen Özer atandı.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Oğuzhan Üstün, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdür Yardımcılığı'na Sait Cordan getirildi. Adıyaman İl Müdürü İbrahim Ataş görevden alınırken, yerine Aydın Çavana, Şanlıurfa İl Müdürlüğü'ne Mehmet Yazgan atandı. Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı Başkan Yardımcısı Salih Metin Kibar da görevden alındı.

Kaynak: DHA

