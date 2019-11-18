Son Dakika Haberleri: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı - Son Dakika Ekonomi

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı

6 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Kasım itibarıyla son bir haftada 10 adet azalarak 674 adete geriledi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 10 adet azaldı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 15 Kasım itibarıyla son bir haftada 10 adet azalarak 674 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre aynı dönemde, ABD'de doğal gaz sondaj kulesi sayısı da 1 adet düşüşle 129'a geriledi ve böylece toplam petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 11 adet azalarak 806'ya düştü. Baker Hughes verilerine göre, petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 276 adet azaldı.

Sondaj kulelerinin 784 adedi karada, 22 adedi ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı değişmeyerek 22 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı 6 adet düşüşle 134'e ve Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 17 adet düşüşle 940 adete geriledi. ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 5 adet düşüşle 408 adete düştü.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 08:46 Kaynak: DHA
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