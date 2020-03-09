Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 4 adet arttı

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 6 Mart itibarıyla son bir haftada 4 adet artışla 682 adete yükseldi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı 1 adet düşüşle 109 düzeyine geriledi ve böylece petrol ve doğal gaz sondaj kule sayısı 3 adet artışla 793 düzeyine yükseldi. Petrol ve doğal gaz kule geçen yılın aynı dönemine göre 234 adet azaldı. ABD'de petrol ve doğal gaz ortak sondaj kule sayısı değişmeyerek 2 adette kaldı.

Buna göre, sondaj kulelerinin 768 adedi karada, 2 adedi iç sularda, 23 adedi ise açık sularda yer aldı. En büyük petrol üretim merkezi olan Teksas 'ta kule sayısı 3 adet artışla 404 adete yükselirken, en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 4 adet artışla 415'e yükseldi.

Bu dönemde, Kanada 'da sondaj kule sayısı 37 adet düşüşle 203'e indi, Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 23'e yükseldi ve Kuzey Amerika 'nın tamamında sondaj kule sayısı 34 adet düşüşle adet artışla 996 adete geriledi.