Son Dakika Haberleri: Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı
Son Dakika Ekonomi Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı

6 saat önce

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 8 Kasım itibarıyla son bir haftada 7 adet düşüşle 684 adete geriledi.

Baker Hughes: ABD'de petrol sondaj kule sayısı 7 adet azaldı, System.String[]

ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kulesi sayısı, 8 Kasım itibarıyla son bir haftada 7 adet düşüşle 684 adete geriledi.

Baker Hughes verilerine göre, aynı dönemde doğal gaz sondaj kulesi sayısı değişmeyerek 130 düzeyinde kalırken, çeşitli türde sondaj kuleleri de iki adet arttı ve böylece toplam sondaj kulelerinin sayısı 5 adet azalarak 817 düzeyine çekildi.

Sondaj kulelerinin 825 adedi karada, 1 adedi iç sularda, 25 adedi  ise açık sularda yer aldı. Meksika Körfezinde sondaj kule sayısı 1 adet artışla 21 olarak gerçekleşti. Kanada'da sondaj kule sayısı iki adet azalışla 140'a geriledi.

Kuzey Amerika'nın tamamında sondaj kule sayısı 29 adet artışla 993 düzeyine, ABD'nin en büyük petrol üretim merkezi olan Teksas'ta kule sayısı 2 adet düşüşle 416 oldu. ABD'deki en büyük havza olan Permian'da kule sayısı 1 adet düşüşle 416 adete indi.


Amerika Birleşik Devletleri, Baker Hughes, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 10:15 Kaynak: DHA
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