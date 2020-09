Baki Coşkun: "Yanlışta ısrar ile gönül belediyeciliği olmaz" - Son Dakika

Saadet Partisi(SP) İl Başkanı Avukat Baki Coşkun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin borcu hakkında şeffaf olunması gerektiğini söyledi.

Baki Coşkun yaptığı açıklamada devamlı borçlanarak ve belediyeye ait varlıkları satarak hizmet yapmak yerine her projenin kendi kaynağını da oluşturarak yapılması gerektiğini vurguladı. Coşkun, "Geçtiğimiz günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi eski Başkanlarından Mustafa Çelik'in açıklamaları bir kez daha göstermiştir ki; Kayseri yönetilemiyor ve "gönül belediyeciliği" kılıfıyla nesillerimizin geleceği ipotek altına alınıyor. Mustafa Çelik'in söylediklerinin üzeri kapatılmaması gerekir. Sadece belediye değil belediyenin şirketlerinin borçlarının ne kadar olduğunu da halkımızın doğru biçimde bilme zorunluluğu vardır. Sayın Mehmet Özhaseki'nin kendi döneminden kalan 1 milyar 493 milyon TL borç yükünün sebebini açıklaması gerekmektedir. Her yıl 100 milyon liradan fazla borç faizi ödeyerek şehre nasıl hizmet edilebilir? Şehrimizin bu borcun altından kalkması için belediyenin nasıl bir planlaması vardır? Gerek eski başkanlardan Sayın Mehmet Özhaseki'nin gerekse şimdiki başkan Sayın Memduh Büyükkılıç'ın kamuoyunu bu konuda aydınlatması gerekmektedir" dedi.

Saadet Partisi İl Başkanı Baki Coşkun, "Kayseri halkı hizmet bekliyor. Oysa biriken paralar bankalara akıyor. Banka musluğunu kapatıp halka hizmet musluğunu açmamız gerekiyor. Güzel hizmetleri alkışlarken kötü işleri görmezden gelemeyiz dedi. Maalesef Bir kesim parasına para katarken belediye zararına zarar eklemeye devam ediyor. Bu gibi yanlışlar son bulmadıkça belediyede hatalar zinciri devam edecektir. Bundan kurtuluş ise dirayet, feraset, iyi niyet ve şeffaflık ile mümkün görünmektedir. Yanlışta ısrar ile 'Gönül Belediyeciliği' olmaz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ