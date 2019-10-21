Bakırköy Adliyesi'nde denetimli serbestlik sergisi

Denetimli serbestlik yükümlülerinin atölyelerde yaptığı ürünler Bakırköy Adliyesi'nde sergilenmeye başladı. Serginin açılışını yapan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, denetimli serbestliğin önemli işlevleri yerine getirdiğini söyledi.



Denetimli serbestlikten yararlanan yükümlülerin yaptığı cam, seramik ve ebru eserleri Bakırköy Adliyesi'ndeki Cumhuriyet Sergisi ile sergilenmeye başladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız ile çok sayıda yargı mensubunun katıldığı açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.



"Serginin adının Cumhuriyet Sergisi olması oldukça anlamlıdır"



Sergide konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılında adalet sisteminde yer bulduğunu ve 140 müdürlük ile her geçen gün öneminin arttığını söyledi. Topluyıldız, "Denetimli serbestlik sistemi bir taraftan iyileştirme yoluyla yükümlüleri rehabilite etme diğer taraftan da denetim ve takip yoluyla, toplumu koruma gibi önemli işlevleri yerine getirmektedir. Bugün gerçekleştirdiğimiz sergi faaliyeti de Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü kurumları arasında arzu ettiğimiz güzel bir iş birliği ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Bugün 3 kurumumuzun iş birliği ile ortaya çıkan serginin adının Cumhuriyet Sergisi olması oldukça anlamlıdır" şeklinde konuştu.



"Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum"



Başsavcı Topluyıldız Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri şükran ile andığını söyleyerek, "Bu vesile ile Cumhuriyetimizin ilanının yıl dönümünü milletçe kutladığımız bu dönemde tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi.



Başsavcı Topluyıldız konuşmasının ardından kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Sırrı Topluyıldız sergide stantları gezerek ürünleri de inceledi. Bakırköy Adalet Sarayı'nda açılışı yapılan sergi 1 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL