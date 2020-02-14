Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin... - Son Dakika

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin...
6 saat önce
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bahçelievler'de daha önce boşaltılan binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlattı. Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: AA
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