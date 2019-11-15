Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı
Son Dakika 3. Sayfa Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı - Son Dakika

Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı

6 saat önce

Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı Delen'in esnaf arkadaşı: "Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız" "Bugün açmadı, haberlerde gördük, şoke olduk"İSTANBUL - Bakırköy'de eşi ve çocuğuyla birlikte evde ölü bulunan Bahattin...

Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı

Delen'in esnaf arkadaşı: "Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız"

"Bugün açmadı, haberlerde gördük, şoke olduk"

İSTANBUL - Bakırköy'de eşi ve çocuğuyla birlikte evde ölü bulunan Bahattin Delen'in Kuyumcukent'teki esnaf arkadaşları acı haberi alınca şoke oldular. Delen'in ölümüne çok üzüldüklerini belirten bir esnaf arkadaşı, "Üzgünüz, iyi bir insandı. Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız" dedi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri hayatını kaybeden kişilerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen olduğunu belirledi. Evde AFAD'ın yaptığı incelemelerde siyanür tespit edildi. Kuyumcukent'te kuyumcu dükkanı olduğu öğrenilen Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberi duyunca şoke oldu. Delen'in iyi bir insan olduğunu söyleyen esnaf arkadaşları ölümüne çok üzüldüklerini belirttiler.

Delen'in esnaf arkadaşı Ömer Yılmaz, "Yıllardır tanışıyoruz. Arkadaşımız. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Herhangi bir sıkıntısı da yoktu. Üzgünüz. Çocukluğundan beri kuyumcu bir arkadaş. Piyasada bilinen tanınan sevilen bir arkadaşımızdı yani. En son dün gördüm. Her gün beraber olduğumuz için halinde tavrında farklı bir şey göremedik. Üzgünüz, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Bugün açmadı, haberlerde gördük, şoke olduk"

Ömer Yılmaz, Delen'in borcu olduğu iddialarına yönelik ise, öyle bir şey duymadığını söyledi. Yılmaz, "Bizim sadece esnaf arkadaşımız. Bugün gelemedi, dükkanı açmadı. Dikkatimizi çekti, zaten sonra haberlerde gördük. Şoke olduk. Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız" şeklinde konuştu.

Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu
Ölü bulunan İngiliz eski İstihbarat subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı 12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı Evlerine gelen temizlikçiden şüphelenip odaya kamera koydular, hayatlarının şokunu yaşadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 04:14:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]