Bakırköy'de ailesiyle birlikte ölü bulunan Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberle sarsıldı

Delen'in esnaf arkadaşı: "Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız"

"Bugün açmadı, haberlerde gördük, şoke olduk"

İSTANBUL - Bakırköy'de eşi ve çocuğuyla birlikte evde ölü bulunan Bahattin Delen'in Kuyumcukent'teki esnaf arkadaşları acı haberi alınca şoke oldular. Delen'in ölümüne çok üzüldüklerini belirten bir esnaf arkadaşı, "Üzgünüz, iyi bir insandı. Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız" dedi.

Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede 1'i çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri hayatını kaybeden kişilerin Bahattin Delen, eşi Zübeyde Delen ve 6 yaşındaki çocuğu Ali Delen olduğunu belirledi. Evde AFAD'ın yaptığı incelemelerde siyanür tespit edildi. Kuyumcukent'te kuyumcu dükkanı olduğu öğrenilen Bahattin Delen'in esnaf arkadaşları acı haberi duyunca şoke oldu. Delen'in iyi bir insan olduğunu söyleyen esnaf arkadaşları ölümüne çok üzüldüklerini belirttiler.

Delen'in esnaf arkadaşı Ömer Yılmaz, "Yıllardır tanışıyoruz. Arkadaşımız. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Herhangi bir sıkıntısı da yoktu. Üzgünüz. Çocukluğundan beri kuyumcu bir arkadaş. Piyasada bilinen tanınan sevilen bir arkadaşımızdı yani. En son dün gördüm. Her gün beraber olduğumuz için halinde tavrında farklı bir şey göremedik. Üzgünüz, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Bugün açmadı, haberlerde gördük, şoke olduk"

Ömer Yılmaz, Delen'in borcu olduğu iddialarına yönelik ise, öyle bir şey duymadığını söyledi. Yılmaz, "Bizim sadece esnaf arkadaşımız. Bugün gelemedi, dükkanı açmadı. Dikkatimizi çekti, zaten sonra haberlerde gördük. Şoke olduk. Her gün sohbet ettiğimiz komşumuz, şoktayız" şeklinde konuştu.