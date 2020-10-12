Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada

12.10.2020 10:22
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada, System.String[]

Bakırköy Ataköy'de bulunan araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı yapıldı.

Bakırköy Ataköy'de bulunan araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı yapıldı. Şirket sahibi 2 mermi ile yaralanırken, saldırı anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 27 Eylül Pazar günü sabah saat 04.40'ta meydana geldi. İddiaya göre, kiraladıkları araçlardan birini uzun süredir çalıştığı tamirciye gönderen araç kiralama şirketi ve otopark sahibi Mustafa Aydoğan, 5 ay boyunca tamirden çıkmaması nedeniyle çekici ile aracı tamirciden geri getirdi. Duruma sinirlenen oto tamircisi ile Mustafa Aydoğan arasında husumet başladı. Mustafa Aydoğan 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ataköy D-100 yan yol kenarında bulunan otoparkta otururken, motosikletle gelen iki kişiden biri otoparka yürüyerek girip Mustafa Aydoğan'a ateş ettikten sonra kaçtı. Mustafa Aydoğan iki mermi ile yaralandı. Aradan 3 gün geçmesinin ardından Mustafa Aydoğan'ın otoparkına silahlı kişiler yeniden geldi. Konuşarak anlaşmaya çalışan Aydoğan sonraki gün yeniden silahlı kişilerin tehdidine maruz kalınca savcılığa gidip şikayetçi oldu.

Olay anını ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Aydoğan, "Ben otoparkta otururken motosikletle gelen iki kişiden biri aşağı iniyor. Maskeli, kapüşonlu şekilde silahlı saldırıyı gerçekleştiriyor. İki kurşun yiyorum, onlar kaçıyor ben kendi arabama binerek hastaneye gidiyorum. Tedaviden sonra sabah iş yerime geliyorum. 2 gün dinleniyorum, bu sırada bir yerden ses gelmeyince kimin vurduğunu bilmiyorum. Üçüncü gün işyerinde kaza kurbanı kestikten sonra silahlı 3 kişi etrafımı sarıyor ve oğlumla beni ölümle tehdit ediyorlar. Oradan kurtulduk 4. gün akşam yine saldırıya uğradım. Pompalı silahlarla etrafım sarıldı yine bir şekilde kurtuldum. Can güvenliğim yok, bunu kim yaptıysa bulunmasını istiyorum. Şu anda eşimi ve çocuğumu memleketime kaçırdım, ben kendi iş yerlerime inip işime gücüme bakamıyorum. Devletimden yardım istiyorum. Şahısları tespit ettim ve şikayetçi oldum" dedi.


- İstanbul
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada
Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada

Bakırköy, Saldırı, Aydoğan, Ataköy, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakırköy'de araç kiralama şirketi sahibine silahlı saldırı kamerada - Son Dakika

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