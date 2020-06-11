Bakırköy'de cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bakırköy'de 15 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memuru izin gününde Yeşilköy Mahallesi'nde 15.30 sıralarında "ibadethanelerden hırsızlık" suçlarına karışan kişiyi görünce şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan Kemal P'nin (49) 15 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 20 suçtan arandığı ve 2014'te cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Şüphelinin ayrıca 2018'de Ayas Stephanos Rum Kilisesi'nden, 2019'da özel bir liseden ve 2019'da Florya Camisi'nden meydana gelen hırsızlık konularının faili olduğu tespit edildi.

Şüphelinin 2019'da özel bir liseden hırsızlık yaptığı gün üzerinde bulunan kıyafetle yakalandığı gün giydiği kıyafetin aynı olduğu bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.