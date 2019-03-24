Bakırköy'deki Nevruz Kutlamalarında 33 Kişi Gözaltına Alındı
1 saat önce
BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı.
BAKIRKÖY'deki Nevruz kutlamalarında 33 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, bugün Bakırköy
pazar alanında yapılan nevruz kutlamaları sırasında 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi
'nde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 08:41 Kaynak: DHA
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