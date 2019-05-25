Son Dakika Haberleri: Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı

5 saat önce

Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi baklavacıdaki kasiyeri oyalayarak 48 TL'yi çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Baklavacıdan para çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi baklavacıdaki kasiyeri oyalayarak 48 TL'yi çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hüseyin Oktay Sokak'ta Argun Gürol'a ait baklavacı dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir kişi, baklava satan iş yerine gelerek baklava alacağını söyledi. Ürünlerin fiyatını soran şüpheli iş yerinde çalışan kasiyerden soda istedi. 50 TL vereceğini söyleyen şüpheli, "Ben parayı bozdurup geleyim" diyerek tezgahın üzerindeki 48 TL'yi de alıp bir daha geri dönmedi. Dolandırıldığını anlayan kadın hemen oğluna haber verdi.

Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Polis olayla alakalı inceleme başlattı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:30 Kaynak: İHA
İznik, Bursa, 3. Sayfa
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